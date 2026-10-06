В Казахстане с начала года не допущено в незаконный оборот более 31 тонны наркотиков

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по противодействию наркопреступности, организованной преступности и другим угрозам безопасности граждан.

С начала года по линии борьбы с организованной преступностью зарегистрировано 44 уголовных дела, три из которых имеют транснациональный характер. К уголовной ответственности привлекаются 238 представителей криминальной среды.

За девять месяцев 2026 года в стране ликвидировано на девять нарколабораторий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, не допущено в незаконный оборот более 31 тонны наркотических средств — это на 20% больше показателя за тот же период прошлого года.

Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности военнослужащих Национальной гвардии МВД. Командованию поручено укрепить воинскую дисциплину и повысить безопасность при несении службы. Приоритетом остается сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Руководству также поручено пересмотреть подходы к подготовке и тренировкам личного состава с учетом современных требований, сосредоточив внимание прежде всего на качестве подготовки.

Кроме того, определены задачи по противодействию киберпреступности и экстремизму, профилактике правонарушений, усилению миграционного контроля, совершенствованию следственной работы и деятельности уголовно-исполнительной системы.