С начала 2025 года в Казахстане выявили более 27 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Как сообщили в Научно-исследовательском институте онкологии и радиологии, треть пациентов обратились на ранних стадиях болезни, передает BAQ.KZ со ссылкой на 24KZ.

Более половины людей с таким диагнозом - это граждане трудоспособного возраста. В целом сегодня под диспансерным наблюдением находятся 242 тысячи казахстанцев, проходящих лечение или контроль у врачей.

По данным специалистов, ежегодный прирост заболеваемости онкологией в стране составляет около 6,5%. Однако показатель смертности за последние десять лет снизился на треть - 33%.

Медики связывают это с развитием методов диагностики и внедрением национальных скрининговых программ, которые помогают выявлять новообразования на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.