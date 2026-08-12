В Казахстане с помощью ИИ сократили проверку проектной документации с 5 до 2 дней
При этом искусственный интеллект пока не принимает окончательных решений.
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В Казахстане запустили пилотный модуль на основе искусственного интеллекта для предварительной проверки проектной документации, поступающей на государственную экспертизу. Благодаря новой системе срок проверки комплектности документов сократился с пяти до двух рабочих дней.
По информации министерства промышленности и строительства, теперь все проекты, которые подаются на государственную экспертизу, в обязательном порядке проходят предварительную проверку с использованием нового цифрового решения.
ИИ-модуль автоматически анализирует состав проектной документации, проверяет актуальность и сроки действия разрешительных документов, их соответствие конкретному проекту, а также соблюдение установленных требований.
Разработчики использовали технологии компьютерного зрения, оптического распознавания текста и языковые модели. При этом система работает с учетом действующих строительных норм, нормативно-технических требований и практического опыта специалистов РГП «Госэкспертиза».
Новый модуль функционирует на мощностях национального суперкомпьютера и интегрирован с платформой QPortal.kz. Если проект возвращается заявителю на этапе проверки комплектности, он может воспользоваться кнопкой «Результаты ИИ», чтобы ознакомиться с замечаниями, выявленными системой.
При этом искусственный интеллект пока не принимает окончательных решений. Он используется только для предварительного анализа документов. Решение о принятии проекта на государственную экспертизу либо его возврате по-прежнему принимают специалисты РГП «Госэкспертиза» в установленном порядке.
В ведомстве отмечают, что запуск ИИ-модуля стал первым этапом цифровой трансформации процесса приема проектной документации. Ожидается, что использование технологии позволит ускорить обработку заявок и в дальнейшем будет способствовать дальнейшей цифровизации строительной отрасли.
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