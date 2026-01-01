Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК подготовил биологическое обоснование, определяющее допустимое количество волков и шакалов, которое можно изымать на территории страны в 2026 году, передает BAQ.KZ.

С 5 января 2026 года с 10:00 на портале электронного правительства станет доступна выдача разрешений на регулирование численности этих животных. Речь идёт о законном и контролируемом изъятии волков и шакалов в случаях, когда их численность создаёт угрозу для домашнего скота или нарушает природный баланс.

Согласно утверждённому документу, такие меры будут действовать до 31 декабря 2026 года и проводиться строго в установленных пределах, чтобы не нанести вред экосистеме.

При этом в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Ұлытау разрешения будут выдаваться только при наличии официально зафиксированных случаев нападения хищников на домашний скот.

В Комитете пояснили, что регулирование численности не является охотой и проводится исключительно в целях защиты населения и сельского хозяйства. Самовольный отстрел без разрешения по-прежнему считается нарушением закона.

Процедура выдачи разрешений регламентирована приказом министра экологии от 30 декабря 2020 года №347 и полностью автоматизирована. Подать заявку можно онлайн через портал электронного лицензирования www.elicense.kz.