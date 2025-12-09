В Казахстане с января отменят плату на дефектных участках платных дорог
С января в Казахстане планируют отменить плату на 350 км дефектных участках платных трасс, сообщил на брифинге в Правительства Председатель Правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев, передает BAQ.KZ.
"На сегодняшний день выявлены примерно порядка 350 километров дефектных по всем платным участкам.
Данные списки направлены в уполномоченного органа в лице комитета автомобильных дорог. Сейчас ведется компоновка, и соответствующий приказ будет выдан.
С января будем вычитать эти участки с платности. Но еще раз повторюсь, в предстоящем строительном сезоне мы предусматриваем ремонт данных участка, и после ремонта и вода в эксплуатацию данных участков мы вернем платность", - сказал Иманашев.
