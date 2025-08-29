С 1 января 2026 года в Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) реализацию сельскохозяйственной техники, транспортных средств и бытовых приборов, передает BAQ.KZ.

Соответствующий проект перечней подготовлен Министерством по налоговой и таможенной политике в рамках внедрения нового Налогового кодекса.

Как сообщили в ведомстве, освобождение от НДС затронет два ключевых направления:

Сельскохозяйственную технику и транспортные средства, а также их компоненты;

Бытовые приборы и приборы бытовой электроники, включая комплектующие изделия.

Ожидается, что такая мера поможет снизить стоимость техники и оборудования для аграриев и населения, простимулирует модернизацию хозяйств и улучшит доступность техники для фермеров и сельских предпринимателей. Кроме того, снижение налога может повлиять на цену бытовой техники, что актуально на фоне инфляционного давления.

Проекты перечней товаров уже вынесены на публичное обсуждение, которое продлится до 11 сентября 2025 года. Все желающие могут внести свои предложения и замечания через официальный портал "Открытые НПА".