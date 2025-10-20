На XI заседании Парламентской комиссии заместитель министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев сообщил, что в стране внедрена система поддержки принятия решений акимов по социальным вопросам на базе Цифровой карты семьи, передает BAQ.KZ.

"Скоринговая модель благополучия семей, созданная по международной методологии ООН, используя данные из более чем 20 источников, делит все семьи на пять категорий благополучия. Каждая семья оценивается по более чем 100 параметрам", — пояснил Жаслан Мадиев.

Он добавил, что внедрён проект "Социальный кошелёк", который с помощью системы ваучеров обеспечивает граждан такими проактивными услугами, как бесплатное горячее питание школьников, получение лекарственных средств и социально значимых продуктов питания.