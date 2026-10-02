Казахстанцы смогут бесплатно решать финансовые споры с банками, МФО, страховщиками и брокерами
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В Казахстане сформирована единая Служба финансового омбудсмана. Новый институт начнет работу с 1 января 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Служба объединит действующие институты банковского, микрофинансового и страхового омбудсманов, а также распространит механизм защиты прав потребителей на брокерские услуги.
Главная задача – помочь человеку решить финансовый спор без суда. Например, служба будет рассматривать обращения по финансовым продуктам и помогать заемщикам урегулировать задолженность с учетом их реальных финансовых возможностей.
Среди приоритетов — цифровизация процессов, развитие индивидуального и коллективного урегулирования задолженности, в том числе с использованием платформы коллективного урегулирования задолженности Finkelisim.kz, а также взаимодействие с проектом «Қарызсыз қоғам».
Кроме того, служба будет анализировать обращения потребителей для выявления системных проблем и повторяющихся практик участников финансового рынка и готовить предложения по совершенствованию механизмов защиты прав потребителей. Обращаться к финансовому омбудсману казахстанцы смогут бесплатно.
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