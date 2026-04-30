Новая Конституция укрепляет принципы единства и солидарности - сенатор

Единство и согласие в нынешних реалиях приобретает новый смысл, считает депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт. Сегодня можно увидеть более зрелый взгляд на эти ценности, которые стали неотъемлемой частью каждого казахстанца.

Сегодня можно твердо сказать, что в Казахстане сформирована зрелая уникальная нация. Она ставит своими приоритетами взгляд в будущее, развитие инноваций и поддержку образования, делится своим мнением депутат.

"Мы себя сегодня заявляем миру как нация цифровая. Об этом закладываем новые положения в Конституцию, что говорит об их исключительной важности. И базовые принципы, на которые мы опираемся, всё также находят отражение и в преамбуле Конституции. Там мы говорим о том, что принимаем Основной закон именно опираясь на принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия", - рассказывает сенатор.

Эти положения преамбулы, продолжил Евгений Больгерт, находят дальнейшее развитие в статьях Конституции, где каждому этносу, проживающему в Казахстане, гарантируется право и возможность на сохранение своего родного языка, на возможность его изучения, без каких-либо препятствий и ограничений.

"Также мы принимаем, что наше общество многоконфессионально. У нас закрепляется в Конституции свобода вероисповедания, и это всё является уже базовым набором принципов, на которых строятся сегодня наши взаимоотношения внутри общества. Новые смыслы у полюбившегося всем казахстанцам праздника, безусловно, есть. Мы более ответственно относимся к общему будущему, к нашей стране и друг к другу, прежде всего", - заключил депутат.

Напомним, уже завтра жители страны отметят День единства народа Казахстана. Праздновать его начали в 1996 году. Дата символизирует дружбу, согласие и уважение между представителями разных этносов, живущих в Казахстане.