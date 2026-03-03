В Казахстане сформировано 7 международных автокоридоров
Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства сообщил о текущем состоянии и планах развития автодорожной отрасли, передает BAQ.KZ.
В первую очередь он подчеркнул, что в стране сформировано 7 международных автомобильных коридоров, а связанность регионов обеспечена республиканской сетью дорог. Уже завершены четыре крупных проекта — Калбатау – Майкапчагай, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань и Караганда – Алматы общей протяженностью 2 тыс. км.
Также министр отметил, что протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 95 тыс. км. Из них 25 тыс. км — дороги республиканского значения на балансе министерства, доля в нормативном состоянии — 94%. Еще 70 тыс. км находятся в ведении местных исполнительных органов, их нормативное состояние составляет 91%.
В предстоящий трехлетний период совместно с акиматами планируется увеличить охват ремонтными работами региональные автодороги в 5 раз. В результате нормативное состояние 32 тыс. км дорог местного значения будет доведено до 95%.
"Для реализации указанных мер приняты соответствующие изменения в ведомственные нормативы. В настоящее время завершается работа по внесению изменений в действующие стандарты. Кроме того, на прошлой неделе проведено совещание с участием представителей акиматов. Достигнуто взаимопонимание, местные исполнительные органы приступили к практической реализации поставленных задач", — сообщил Нурлан Сауранбаев.
