Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства сообщил о текущем состоянии и планах развития автодорожной отрасли, передает BAQ.KZ.

В первую очередь он подчеркнул, что в стране сформировано 7 международных автомобильных коридоров, а связанность регионов обеспечена республиканской сетью дорог. Уже завершены четыре крупных проекта — Калбатау – Майкапчагай, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань и Караганда – Алматы общей протяженностью 2 тыс. км.

Также министр отметил, что протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 95 тыс. км. Из них 25 тыс. км — дороги республиканского значения на балансе министерства, доля в нормативном состоянии — 94%. Еще 70 тыс. км находятся в ведении местных исполнительных органов, их нормативное состояние составляет 91%.

В предстоящий трехлетний период совместно с акиматами планируется увеличить охват ремонтными работами региональные автодороги в 5 раз. В результате нормативное состояние 32 тыс. км дорог местного значения будет доведено до 95%.