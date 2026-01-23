В Казахстане за незаконный вылов и уничтожение рыбы и водных животных предусмотрены значительные штрафы. Размер возмещения вреда рассчитывается в месячных расчетных показателях и в 2026 году может достигать сотен тысяч и даже миллионов тенге за одну особь, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Самые крупные штрафы за редкие и исчезающие виды

Наиболее суровые финансовые санкции установлены за добычу редких и особо охраняемых видов рыб и водных животных.

Так, за одну особь таких видов, как сырдарьинский лжелопатонос, сельдь, щуковидный жерех, каспийский и аральский лосось, белорыбица, нельма, кутум, усач, илийская маринка, каспийская минога, таймень, балхашский окунь, шип, сибирский осетр, чаткальский подкаменщик, а также длиннопалый рак туркестанского подвида, предусмотрено возмещение в размере 300 МРП. В 2026 году это составляет 1 297 500 тенге за одну особь.

Отдельно установлены нормы для осетровых. За белугу и шип икряные либо яловые взыскивается 100 МРП, или 423 500 тенге, за каждый килограмм. Аналогичный размер возмещения предусмотрен за осетра (кроме сибирского), севрюгу и гибриды осетровых икряные и яловые, а также за стерлядь — 100 МРП за 1 килограмм.

Штрафы за промысловые и распространенные виды

Для ряда ценных промысловых рыб действуют более низкие, но все равно ощутимые ставки.

За сиговые виды — сиг, рипус, ряпушку, пелядь, чир и муксун — предусмотрено возмещение в размере 1,2 МРП, что эквивалентно 5 190 тенге за 1 килограмм.

За белого амура, судака, сазана, карпа, жереха, берша, обыкновенного сома, налима, белого и пестрого толстолобика, щуку и змееголова взыскивается 1,3 МРП — 5 622,5 тенге за килограмм.

Еще одна категория включает леща, плотву, воблу, рыбца, голавля, шемаю, подуста, османа, язя, карася, обыкновенного и балхашского окуня, линя, ельца обыкновенного и таласского, а также обыкновенную маринку. За этих рыб установлен размер возмещения 0,4 МРП, или 1 730 тенге за 1 килограмм.

Морские виды и беспозвоночные

За сельдь, черноспинку, кефаль, камбалу-глоссу и кильку предусмотрено возмещение в размере 0,8 МРП — 3 460 тенге за 1 килограмм.

Лососевые виды, включая радужную форель, ленок (ускуч) и сибирского хариуса, оцениваются выше — 1,7 МРП, что составляет 7 352,5 тенге за килограмм.

Отдельно установлен штраф за каспийского тюленя — 193 МРП, или 834 725 тенге, за каждую особь. За длиннопалого рака, за исключением туркестанского подвида, взыскивается 1,2 МРП за 1 килограмм.

Кроме того, за незаконную добычу цист артемии салина и прочих водных беспозвоночных предусмотрено возмещение в размере 3 МРП — 12 975 тенге за каждый килограмм сырого продукта.