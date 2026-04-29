В Казахстане смягчат правила признания доходов нерезидентов для крупных проектов
Для инвесторов и авиакомпаний могут увеличить сроки признания доходов — соответствующие изменения обсуждены на уровне правительства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы сроков признания доходов нерезидентов Казахстана, передает BAQ.kz.
Речь идет о доходах в виде обязательств по полученным авансам.
Что изменилось в Налоговом кодексе
Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, в новой редакции Налогового кодекса срок признания таких доходов сокращен с 24 до 12 месяцев.
Теперь доход признается независимо от наличия международного договора и срока контракта, если обязательства не выполнены в течение года с момента получения аванса или на дату ликвидации компании, выплатившей средства.
Риски для крупных проектов
Данная норма особенно чувствительна для капиталоемких и долгосрочных проектов, включая нефтехимию и производство топлива стандарта К-5/Евро-5.
В таких отраслях сроки реализации зачастую превышают 12 месяцев, что создает дополнительные налоговые риски для инвесторов.
Решение: сделать исключения
В ходе обсуждения представители налоговых органов указали на возможные риски злоупотреблений при увеличении сроков.
Тем не менее по итогам заседания принято решение внести изменения в Налоговый кодекс. Они предусматривают возможность увеличения срока признания доходов нерезидентов в виде исключения.
Такие послабления планируется предоставить инвесторам, реализующим крупные проекты, а также авиакомпаниям, приобретающим воздушные суда.
При этом необходимость применения исключений будет подтверждаться заключением профильного отраслевого министерства.
Самое читаемое
- Сатпаев назван лучшим нападающим в истории Казахстана
- Проигрыш Елены Рыбакиной не оставил в стороне мировую общественность
- Димаш Кудайберген раскрыл детали работы с первым подопечным
- Дедушка подозревается в изнасиловании внука в Туркестанской области
- В Отыраре шакал напал на детей: один ребенок госпитализирован