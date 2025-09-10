  • 10 Сентября, 08:50

В Казахстане снимут барьеры для внедрения ИИ-стартапов в медицине

Сегодня в отрасли сохраняются ограничения, мешающие внедрению инноваций.

Сегодня, 08:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Istockphoto.com Сегодня, 08:24
Сегодня, 08:24
58
Фото: Istockphoto.com

В рамках реализации Послания Президента "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" правительство объявило о мерах по устранению препятствий для отечественных стартапов, работающих с технологиями искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрия Муна, именно медицина является одной из самых перспективных областей для применения ИИ, особенно в части ранней и точной диагностики заболеваний.

Сегодня в отрасли сохраняются ограничения, мешающие внедрению инноваций. Чтобы решить эти проблемы, Министерство здравоохранения готовит изменения в нормативную базу и планирует обеспечить стартапам доступ к обезличенным медицинским данным для обучения моделей искусственного интеллекта.

"У нас есть различные системы, которые уже внедрены в больницах, и нужно, чтобы они давали возможность интеграции с этими стартапами и искусственным интеллектом. Потому что стартап заново всю медицинскую систему не создаст, он создает отдельные решения в виде ИИ-агентов и ассистентов на базе искусственного интеллекта. И министерству важно обеспечить, чтобы эти решения были внедрены и интегрированы в существующие информационные системы", — подчеркнул вице-министр.

Самое читаемое

Наверх