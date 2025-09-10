В рамках реализации Послания Президента "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" правительство объявило о мерах по устранению препятствий для отечественных стартапов, работающих с технологиями искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрия Муна, именно медицина является одной из самых перспективных областей для применения ИИ, особенно в части ранней и точной диагностики заболеваний.

Сегодня в отрасли сохраняются ограничения, мешающие внедрению инноваций. Чтобы решить эти проблемы, Министерство здравоохранения готовит изменения в нормативную базу и планирует обеспечить стартапам доступ к обезличенным медицинским данным для обучения моделей искусственного интеллекта.