В Казахстане продолжается активная работа по укреплению института семьи и нравственных ценностей, что является одним из приоритетных направлений Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В 2020 году в стране был представлен первый Национальный доклад "Казахстанские семьи – 2020", в котором были подробно проанализированы причины разводов, социально-экономическое положение семей, а также динамика рождаемости. Эти данные стали основой для разработки новых законодательных инициатив и социальных программ.

В 2023 году в стране был принят Социальный кодекс, направленный на защиту уязвимых категорий семей — малообеспеченных и многодетных. Новый закон предусматривает адресную социальную помощь, а также защиту матерей и детей. Важной вехой стало и принятие Закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который криминализировал бытовое насилие и ужесточил наказание за все виды насилия в отношении несовершеннолетних.

В рамках этих законодательных мер в стране была проведена трансформация Центров поддержки семьи (ЦПС): их количество увеличилось более чем в четыре раза — с 33 до 131. Эти центры теперь работают по единой модели и обеспечивают комплекс профилактических мер, направленных на борьбу с домашним насилием и укрепление безопасности детей.

Минкультуры совместно с Министерством труда и социальной защиты РК ведет активную работу по автоматизации и цифровизации социальных услуг, предоставляемых Центрами поддержки семьи, что позволит повысить доступность и качество помощи для казахстанских семей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Для дальнейшего укрепления института семьи разработан и принят План мероприятий на 2025–2027 годы. Этот план нацелен на снижение количества разводов и повышение осознанности при вступлении в брак. Уже сегодня наблюдается положительная динамика: согласно данным Бюро национальной статистики, за последние пять лет число разводов в Казахстане снизилось на 16% — с 48,2 тысяч в 2020 году до 40,5 тысяч в 2024-м.

В 2024 году стартовал проект по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявления на регистрацию брака. Эта инициатива была успешно апробирована в Шымкенте и Нур-Султане.

Министерство культуры и информации также реализует грантовый проект "Комплекс мер по пропаганде семейных и традиционных ценностей", одним из важных элементов которого стала Академия родителей — онлайн-курсы и обучающие встречи по вопросам воспитания детей. В ближайшее время планируется запуск онлайн-платформы Ата-ана.kz.

Кроме того, ежегодно проводится Национальный конкурс "Мерейлі отбасы", который за 11 лет собрал свыше 20 тысяч участников со всех регионов страны, способствуя популяризации семейных традиций и ценностей.

Для поддержки института семьи в 2023 году были учреждены новые государственные праздники: День матерей (второе воскресенье мая), День отцов (третье воскресенье июня) и День семьи (второе воскресенье сентября).