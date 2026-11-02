В Казахстане снижается заболеваемость ОРВИ: число случаев за неделю сократилось в 1,5 раза

В Казахстане наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев сократилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

По данным эпидемиологического мониторинга, с 22 по 28 октября в стране зарегистрировано 74 689 случаев ОРВИ. Это на 44% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.

Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 1 075 450 случаев ОРВИ, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно результатам лабораторного мониторинга, среди циркулирующих негриппозных вирусов преобладают риновирусы, аденовирусы и бокавирусы. Также с начала сезона лабораторно подтверждено 12 случаев гриппа A(H1N1)pdm09.

В Казахстане продолжается вакцинация против гриппа. Для иммунизации населения закуплено 2,2 млн доз вакцины «Гриппол®», что позволяет охватить прививками около 11% населения страны. В настоящее время вакцина имеется во всех регионах республики.

По состоянию на 30 октября прививки получили 1 670 447 человек. Это 75,3% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации.

В период сезонного подъёма заболеваемости специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, особенно после посещения общественных мест, проветривать помещения и соблюдать респираторный этикет.

При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется по возможности ограничить контакты с окружающими. При высокой температуре, ухудшении самочувствия или выраженных симптомах следует своевременно обратиться за медицинской помощью.