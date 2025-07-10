Министерство здравоохранения Казахстана подписало меморандумы о сотрудничестве с крупными фармацевтическими компаниями. Главная цель - снижение цен на социально значимые и дорогостоящие препараты, в том числе для лечения тяжёлых хронических и редких заболеваний, передает BAQ.KZ.

Компания AstraZeneca планирует снизить цены на ряд жизненно важных препаратов как для розничной, так и для оптовой реализации. Это должно повысить доступность инновационной терапии для тысяч пациентов.

Johnson & Johnson Kazakhstan согласовала пересмотр ценовой политики на препарат Спинраза (Нусинерсен) — один из немногих препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), редкого, но угрожающего жизни заболевания.

АО "Химфарм" подтвердило готовность снизить закупочную цену на Дапаглифлозин, применяемый при сахарном диабете 2 типа. Сегодня в Казахстане этим заболеванием страдают более 520 тысяч человек.

"Мы уверены, что эти инициативы помогут укрепить устойчивость фармрынка и сделают лечение доступнее для населения. Подобные шаги важны не только с медицинской, но и с социальной точки зрения", - отметила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Снижение цен на препараты от таких заболеваний, как СМА и диабет 2 типа, позволит облегчить финансовую нагрузку на пациентов, оптимизировать бюджетные расходы и повысить устойчивость системы здравоохранения в целом.