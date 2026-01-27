В Казахстане снизилась младенческая смертность
Сегодня, 13:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:23Сегодня, 13:23
98Фото: BAQ.KZ - архив
Младенческая смертность в Казахстане снизилась на 13% за два года. Об этом на заседании Правительства доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.
Выступая на заседании, министр сообщила, что благодаря комплексному подходу к охране материнства и детства удалось добиться устойчивого снижения показателей смертности и войти в топ-30 стран по индексу благополучия детей.
Для выравнивания качества помощи между регионами проводится реновация 15 областных детских больниц и строительство сети современных перинатальных центров. Новые объекты проектируются и строятся в Астане, Шымкенте, Алматы и других городах. Внедрена цифровая система мониторинга маршрута ребенка с рождения до 18 лет.
– Принимаемые меры позволили за последние два года снизить уровень младенческой смертности на 13%, а детской – на 5,5%. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, достигшей цели ВОЗ по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%. Наша задача – сопровождать каждого ребенка на пути к здоровому взрослению, — подчеркнула глава Минздрава.
Самое читаемое