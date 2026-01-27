Младенческая смертность в Казахстане снизилась на 13% за два года. Об этом на заседании Правительства доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.

Выступая на заседании, министр сообщила, что благодаря комплексному подходу к охране материнства и детства удалось добиться устойчивого снижения показателей смертности и войти в топ-30 стран по индексу благополучия детей.

Для выравнивания качества помощи между регионами проводится реновация 15 областных детских больниц и строительство сети современных перинатальных центров. Новые объекты проектируются и строятся в Астане, Шымкенте, Алматы и других городах. Внедрена цифровая система мониторинга маршрута ребенка с рождения до 18 лет.