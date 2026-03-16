  • Главная
  • Новости
В Казахстане снизилась рождаемость, но население продолжает расти

Бюро национальной статистики опубликовало данные о естественном движении населения за 2025 год.

Сегодня 2026, 21:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
shutterstock Сегодня 2026, 21:00
Сегодня 2026, 21:00
36
Фото: shutterstock
В Казахстане в 2025 году родилось 335 тысяч детей, что меньше показателей предыдущих лет. При этом население страны продолжает увеличиваться благодаря естественному приросту, передает BAQ.kz.
 
По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане родилось 335 тысяч человек, а число умерших составило 134,7 тысячи.
 
Таким образом, естественный прирост населения достиг 200,3 тысячи человек.
 
Несмотря на снижение рождаемости по сравнению с предыдущими годами, демографическая динамика остается положительной.
 
Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в:
  • Туркестанской области - 22,22 рождения на 1000 человек населения
  • Мангистауской области - 21,40
  • городе Шымкент - 21,76
Наиболее низкие показатели рождаемости наблюдаются в северных регионах страны, где население в среднем старше.
 
Статистика также показывает, что чаще всего казахстанки становятся матерями в возрасте 25–29 лет - на эту возрастную группу приходится 27% всех рождений.
 
Еще 26,1% детей рождаются у женщин в возрасте 30-34 лет.

Самое читаемое

Наверх