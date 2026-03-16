В Казахстане в 2025 году родилось 335 тысяч детей, что меньше показателей предыдущих лет. При этом население страны продолжает увеличиваться благодаря естественному приросту, передает BAQ.kz

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане родилось 335 тысяч человек, а число умерших составило 134,7 тысячи.

Таким образом, естественный прирост населения достиг 200,3 тысячи человек.

Несмотря на снижение рождаемости по сравнению с предыдущими годами, демографическая динамика остается положительной.

Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в:

Туркестанской области - 22,22 рождения на 1000 человек населения

Мангистауской области - 21,40

городе Шымкент - 21,76

Наиболее низкие показатели рождаемости наблюдаются в северных регионах страны, где население в среднем старше.

Статистика также показывает, что чаще всего казахстанки становятся матерями в возрасте 25–29 лет - на эту возрастную группу приходится 27% всех рождений.

Еще 26,1% детей рождаются у женщин в возрасте 30-34 лет.