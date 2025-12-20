В Казахстане зафиксировано заметное снижение смертности детей на дому — показатель уменьшился на 22%, передает BAQ.KZ. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, такого результата удалось достичь благодаря развитию и усилению патронажной службы, которая работает с детьми раннего возраста и их семьями.

Сегодня в стране внедряется универсально-прогрессивная модель патронажа, направленная на раннее выявление медицинских и социальных рисков. В системе задействованы 4 428 патронажных медсестер, которые регулярно посещают семьи, консультируют родителей и отслеживают состояние детей. В 2024 году по программам универсального патронажа прошли обучение около 25 тысяч средних медицинских работников, что позволило на 3% сократить число поздних госпитализаций детей.

Дополнительно на базе поликлиник открыто 290 центров раннего развития и вмешательства, а также создано 139 педиатрических отделений. Во всех регионах работают учебно-методические центры, где специалистов обучают современным подходам патронажного наблюдения и интегрированного ведения болезней детского возраста. В Минздраве отмечают, что комплекс этих мер уже дает устойчивый эффект и будет расширяться дальше.