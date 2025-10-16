В Казахстане за первое полугодие 2025 года зафиксировано сокращение числа умерших, что отразилось и на объёмах ритуального рынка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.kz. По данным Бюро национальной статистики, предприятия и индивидуальные предприниматели оказали похоронных услуг на 2,5 млрд тенге — на 13,6% меньше, чем годом ранее.

Лидером по объёму оказанных ритуальных услуг традиционно стал Алматы — 711,1 млн тенге. Далее следуют Карагандинская область (695,2 млн) и Акмолинская (499,3 млн). Меньше всего услуг оказали в Улытауской области (102,9 млн тенге) и Астане (104,5 млн). Снижение активности в этой сфере объясняется уменьшением смертности: за январь–июнь умерло 64,6 тыс. человек против 66,1 тыс. годом ранее (минус 2,3%). Самые высокие коэффициенты смертности наблюдаются в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, самые низкие — в Астане, Шымкенте и Мангистау.

Основной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения — от них за полгода умерли 15,4 тыс. человек, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. В то же время снизилось число умерших от болезней нервной системы, органов дыхания и несчастных случаев. Незначительный рост отмечен по смертности от новообразований. Несмотря на спад спроса, цены на ритуальные услуги продолжают расти. По данным статистиков, в сентябре их стоимость увеличилась на 0,3% за месяц и на 6,6% за год. Существеннее всего подорожали похоронные услуги в Карагандинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.

Напомним, в Казахстане действуют государственные выплаты на погребение — от 15,7 до 36,6 МРП в зависимости от статуса умершего. Дополнительно родственники могут получить до 94 МРП из пенсионных накоплений. Для сравнения, в России компенсация на похороны в 2025 году составляет 9,1 тыс. рублей, а в Узбекистане — около 21 тыс. тенге в эквиваленте.