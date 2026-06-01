В Казахстане снизилась заболеваемость сахарным диабетом
В Казахстане по итогам первого квартала 2026 года зафиксировано снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на заседании коллегии Министерства здравоохранения с участием руководителей региональных управлений здравоохранения, республиканских медицинских и научных центров.
По данным Минздрава, показатель общей заболеваемости сахарным диабетом первого и второго типов снизился с 313,5 до 308,7 случая на 100 тысяч населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ставка на раннюю диагностику и профилактику
В ведомстве связывают положительную динамику с развитием эндокринологической службы и усилением профилактической работы на уровне первичной медико-санитарной помощи.
"В регионах открываются центры компетенций, которые занимаются диагностикой, лечением и профилактикой эндокринных заболеваний. Параллельно расширяется коечный фонд профильных отделений, внедряются школы диабета и специализированные кабинеты. Это позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями", – отметил Тимур Султангазиев.
Особое внимание уделяется раннему выявлению заболеваний. По итогам первого квартала доля обращений в организации первичной медико-санитарной помощи с профилактической целью достигла 33,4%, что значительно превышает плановый показатель в 27%.
Охват пациентов вырос почти втрое
Министерство здравоохранения также пересмотрело подходы к наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями. В систему были внедрены более чувствительные методы диагностики, изменены сроки обследований и усилен контроль за состоянием пациентов.
Благодаря этим мерам охват динамическим наблюдением пациентов с неинфекционными заболеваниями увеличился почти в три раза – с 12% до 34%.
Не все регионы достигли целевых показателей
Несмотря на положительные результаты, в отдельных регионах сохраняются проблемы с охватом профилактическими осмотрами, сроками ожидания госпитализации и достижением целевых индикаторов в сфере первичной медицинской помощи.
По итогам заседания министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила усилить профилактическую работу в регионах, обеспечить ежемесячный мониторинг ключевых показателей первичного звена и повысить контроль качества медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями.
