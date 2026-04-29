В Казахстане снизили цены на лекарства и сэкономили 75 млрд тенге
Правительство усиливает реформу лекарственного обеспечения - пересмотрены цены на тысячи препаратов, внедряются цифровые решения и поддержка фармпроизводства.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о ходе реформирования системы лекарственного обеспечения в Казахстане, передает BAQ.kz.
Основными темами обсуждения были повышение прозрачности, снижение стоимости препаратов и внедрении цифровых технологий.
О результатах
По словам министра, в рамках долгосрочных контрактов пересчитано более 5 тысяч позиций лекарственных средств, а с июля прошлого года установлены новые цены.
В результате принятых мер по итогам 2025 года удалось сэкономить около 75 млрд тенге бюджетных средств при закупках через единого дистрибьютора.
Обозначены приоритеты
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность совместной работы государства и бизнеса для развития фармацевтической отрасли. Речь идет об увеличении производства лекарств, трансфере технологий, а также повышении доступности и качества медицинских услуг.
По его словам, приоритетом должна оставаться поддержка отечественных производителей, включая выпуск медицинской техники и лекарственных препаратов.
Глава правительства отметил, что государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес и расширять меры поддержки. В то же время от бизнеса ожидается обеспечение качественной и безопасной продукции по доступным ценам.
Планы на 2026 год
По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений государственным органам.
В частности, Министерству здравоохранения поручено до 1 июля внедрить регистрацию лекарств и медицинских изделий по принципу «единого окна».
Также до 1 июня необходимо завершить дерегулирование цен на препараты стоимостью до 1 МРП, а до 1 декабря - свыше этого порога.
Кроме того, совместно с НПП «Атамекен» и другими госорганами будет выработан механизм справедливого ценообразования на отечественные лекарства и медизделия.
Отдельное внимание уделено вопросам локализации производства и заключения долгосрочных контрактов на поставку медицинской техники.
Министерству национальной экономики поручено разработать единый подход к налогообложению лекарственных средств, включая введение льготной ставки НДС.
Ожидается, что реализуемые меры позволят повысить доступность лекарств и укрепить фармацевтическую отрасль страны.
