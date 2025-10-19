В Казахстане снизилось число преступлений - МВД подвело итоги девяти месяцев
С начала года число преступлений в стране сократилось на 6 тысяч.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии с участием руководителей полиции, Национальной гвардии и уголовно-исполнительной системы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным ведомства, с начала года число преступлений в стране сократилось на 6 тысяч, или 7%. Меньше стало убийств, грабежей, краж и хулиганств.
"Главное – это безопасность людей. Снижение преступлений против личности означает меньше трагедий и больше защищенности граждан", - отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.
Особое внимание на заседании уделили дорожной безопасности — за девять месяцев зарегистрировано более 26 тысяч ДТП. Несмотря на это, число погибших на дорогах уменьшилось. Глава МВД поручил увеличить количество патрулей и активнее внедрять цифровые технологии контроля за движением.
Кроме того, обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью и семейно-бытовым насилием. За отчётный период вынесено более 70 тысяч защитных предписаний, а в кризисные центры направлено 6,5 тысячи женщин и детей.
Министр подчеркнул, что, несмотря на положительные результаты, необходимо усилить профилактику подростковой преступности и укрепить дисциплину среди личного состава полиции.
Самое читаемое
- Цены на бензин и дизтопливо в Казахстане зафиксированы на уровне 16 октября — Минэнерго
- Венгрия отказалась арестовывать Путина в случае его визита в Будапешт на встречу с Трампом
- Афера на 5,5 млрд: в Актау застройщика обязали вернуть недострои дольщикам
- Брат британского короля лишился королевских титулов после разговора с Карлом III
- Казахстан наращивает партнерство с Всемирным банком для ускорения экономического роста