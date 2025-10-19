В Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии с участием руководителей полиции, Национальной гвардии и уголовно-исполнительной системы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, с начала года число преступлений в стране сократилось на 6 тысяч, или 7%. Меньше стало убийств, грабежей, краж и хулиганств.

"Главное – это безопасность людей. Снижение преступлений против личности означает меньше трагедий и больше защищенности граждан", - отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Особое внимание на заседании уделили дорожной безопасности — за девять месяцев зарегистрировано более 26 тысяч ДТП. Несмотря на это, число погибших на дорогах уменьшилось. Глава МВД поручил увеличить количество патрулей и активнее внедрять цифровые технологии контроля за движением.

Кроме того, обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью и семейно-бытовым насилием. За отчётный период вынесено более 70 тысяч защитных предписаний, а в кризисные центры направлено 6,5 тысячи женщин и детей.

Министр подчеркнул, что, несмотря на положительные результаты, необходимо усилить профилактику подростковой преступности и укрепить дисциплину среди личного состава полиции.