В 2025 году по поручениям Президента Касым-Жомарт Токаев в Казахстане были усилены меры профилактики правонарушений и насилия в отношении детей с акцентом на раннее выявление рисков и предупреждение противоправного поведения, передает BAQ.KZ.

С начала года система защиты прав детей охватила 2,7 млн детей, родителей и педагогов программами профилактики, включающими обучение, консультации и психологическую поддержку.

По итогам 11 месяцев зафиксировано снижение преступлений в отношении несовершеннолетних. Количество уголовных правонарушений сократилось на 2,3 процента, а число преступлений против половой неприкосновенности детей уменьшилось на 17,9 процента.

Профилактическая работа выстроена с охватом детей, семей и педагогического сообщества и основана на принципе доступности помощи. С начала учебного года во всех детских садах, школах и колледжах проведено более 1,4 млн уроков "Личной безопасности". Центры психологической поддержки оказали помощь свыше 35 тысячам граждан, а через контакт-центр "111" поддержку и сопровождение получили порядка 120 тысяч детей.

В организациях образования действуют Центры педагогической поддержки родителей. В их рамках проведено более 33 тысяч занятий, консультации получили свыше 1,1 млн родителей, что направлено на повышение родительской ответственности и укрепление института семьи.

Отдельное внимание уделено профилактике школьной травли. С нового учебного года во всех школах и колледжах страны масштабирована антибуллинговая программа ДосболLIKE.

"Профилактика позволяет выявлять риски и оказывать помощь детям на ранних этапах. Формирование нулевой терпимости к насилию и своевременное реагирование остаются ключевыми задачами системы защиты прав детей", — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерство просвещения Республики Казахстан Насымжан Оспанова.

Внедрение алгоритма раннего выявления буллинга и насилия обеспечило оперативное межведомственное реагирование и позволило своевременно оказать помощь более чем 3 тысячам несовершеннолетних. В 2025 году обучение по профилактике насилия, буллинга и девиантного поведения прошли более 17 тысяч педагогов, что способствовало формированию единых стандартов профилактической работы в системе образования.

С 2023 года в стране впервые введена административная ответственность за буллинг и кибербуллинг. С начала 2025 года зарегистрировано 404 административных дела, по 238 из них назначены штрафы, что усилило принцип неотвратимости наказания и повысило ответственность участников образовательного процесса.

В рамках проекта "Закон и порядок" с сентября 2025 года в Алматинской области, в Талгарском районе, занятия по правовому воспитанию и профилактике противоправного поведения внедрены в 10 школах и трёх колледжах.

В целом профилактические меры, антибуллинговые программы, усиление ответственности и реализация проекта "Закон и порядок" выстроены как взаимосвязанные элементы единой системы защиты прав детей. Дальнейшее развитие этой работы предусмотрено проектом закона "О профилактике правонарушений" и Единой программой "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы, направленными на укрепление межведомственного взаимодействия и снижение рисков для детей.