Детский омбудсмен Динара Закиева в своем Instagram рассказала о положительных результатах двухлетней работы по ужесточению ответственности за насилие в отношении детей, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании осенью два года назад, передает BAQ.KZ.

За это время в стране были приняты законы, программы и постановления, направленные на создание целостной системы защиты детей. В регионах открываются управления по защите прав ребёнка, центры поддержки семьи, мобильные группы. Увеличивается штат сотрудников органов опеки, внедрён QR-код 111 в школах для прямой связи детей с экстренными службами, запущен государственный контакт-центр.

"Сегодня главной задачей является качественная реализация всех принятых мер. В этой связи идет большая совместная работа с госорганами и акиматами под руководством Государственного Советника Карина Е.Т. ", — отметила омбудсмен.

По её словам, изменения уже дают ощутимый результат. Так, за 9 месяцев текущего года преступления против половой неприкосновенности детей снизились на 18%, в том числе на 24% по фактам педофилии, за которые теперь предусмотрено пожизненное заключение. Количество убийств и случаев тяжкого вреда, повлекшего смерть ребёнка, сократилось на 22% и 50% соответственно.