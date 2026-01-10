Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги работы за 2025 год. По данным ведомства, в стране зафиксировано снижение преступности более чем на 6 тысяч фактов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Раскрываемость особо тяжких преступлений доведена до 98%. Кроме того, сотрудниками полиции раскрыто свыше 2,7 тысячи преступлений прошлых лет. В МВД отмечают, что такие показатели стали результатом эффективной оперативно-розыскной и аналитической работы, а также последовательной реализации принципа неотвратимости наказания.

В течение года полицейские вернули в семьи более 20 тысяч пропавших без вести граждан и задержали свыше 1,6 тысячи лиц, находившихся в розыске. Работа по розыску людей и преступников остается одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел.

Также по итогам 2025 года потерпевшим был возмещен ущерб почти на 60 млрд тенге. В ведомстве подчеркивают, что это стало результатом усиления работы по восстановлению прав граждан и повышения эффективности досудебного расследования.