В Казахстане сняли блокировку счетов иностранного инвестора с проектом на 120 млрд теңге

Комитет по защите прав инвесторов совместно с прокуратурой Костанайской области добился снятия ограничений с банковских счетов иностранной компании Axis Holding Ltd, реализующей инвестиционные проекты в Казахстане.

Компания обратилась в Комитет после блокировки счетов в связи с внесением данных инвестора в информационную систему «Антифрод-центр» в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. При этом проверка показала, что инвестор не был причастен к расследуемому преступлению.

В ходе проверки законности ограничительных мер установлено, что блокировка счетов препятствовала реализации инвестиционных проектов и текущей деятельности компании.

По итогам принятых мер органы уголовного преследования устранили нарушения, статус инвестора в системе «Антифрод-центр» пересмотрели, а ограничения по счетам полностью сняли. Это позволило восстановить права компании без судебного разбирательства и устранить риски для дальнейшей реализации ее проектов.

Среди инициатив Axis Holding Ltd — строительство крупного животноводческого комплекса в Алматинской области стоимостью более 120 млрд тенге. Проект предусматривает создание свыше 400 рабочих мест.

Руководитель компании Василий Филимонов поблагодарил Комитет и органы прокуратуры за оперативное рассмотрение обращения. По его словам, ситуация показала, что механизмы защиты прав инвесторов в Казахстане позволяют решать возникающие проблемы и восстанавливать нарушенные права бизнеса.

В компании также подтвердили намерение продолжить реализацию проектов и связали дальнейшее развитие бизнеса с Казахстаном.

В Комитете подчеркнули, что проведение уголовно-процессуальных мероприятий не должно приводить к необоснованному ограничению законной предпринимательской деятельности. Ведомство продолжит рассматривать обращения инвесторов и принимать меры для защиты их прав и законных интересов.