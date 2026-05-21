В Казахстане сняли запрет на продажу ранее запрещенного чая

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля снял запрет на ввоз и реализацию отдельных видов чая ТОО "Orda Trade Astana", передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, решение принято после рассмотрения материалов, подтверждающих идентификацию и прослеживаемость продукции на всех этапах производства и оборота. Также были учтены результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Снятие ограничений произведено в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 38 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В перечень продукции, на которую снят запрет, вошли:

– "Апамның шәйі Premium gold";

– "Орда Кения";

– "Аль-Кайрат шәйі Premium gold".

В Комитете отметили, что с полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном ресурсе ведомства.

О чем речь

Ранее главный государственный санитарный врач Казахстана ввел временный запрет на ввоз и продажу ряда видов черного чая после выявленных нарушений в ходе проверок.

Как сообщали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, во время контрольных закупок и санитарно-эпидемиологической экспертизы в продукции обнаружили запрещенные пищевые красители – желтый "солнечный закат" (Е110), тартразин (Е102) и понсо 4R (Е124), использование которых в чае не допускается.

Кроме того, специалисты выявили нарушения в маркировке продукции. На упаковках были указаны недействительные адреса производства и фасовки, что, по данным ведомства, свидетельствовало об отсутствии необходимых разрешительных документов.

Под временный запрет тогда попали несколько марок черного чая, включая "Апамның шәйі Premium gold", "Al-Hayat Gold", "БАЛҚИЯ Premium Gold", "Sultan Suleyman", "Pakistan tea", "Aje Onim", "Al-Jannat Premium" и другие.