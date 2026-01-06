Проверки выявили в продукции запрещённые пищевые красители, а также нарушения в маркировке и указании производителей, передает BAQ.KZ.

Так, по информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, в ходе контрольного закупа и санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены факты производства и реализации черного чая, содержащего в своем составе пищевые красители (желтый "солнечный закат" (Е110), тартразин (Е102), понсо 4R (Е124)), использование которых в чае не допускается.

Кроме того, на пачках чая указаны недействительные адреса производства и расфасовки чая, что указывает на отсутствие разрешительных документов на осуществление деятельности. Эти факты установлены в ходе расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Под запрет на ввоз и реализацию попали такие марки черного чая, как "Апамның шәйі Premium gold", "Al-Hayat Golg", "БАЛҚИЯ Premium Gold", "Sultan Suleyman", "Pakistan tea", "БАЛҚИЯ Premium gold", "Aje Onim", "Al-Hayat Golg", "Al-Jannat Premium", "Alfarah".