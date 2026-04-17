В Казахстане соберут «приоритетную группу» безработных кому помогут в первую очередь

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана изменит подход к трудоустройству. Ключевая поддержка теперь будет направлена на так называемую «приоритетную группу» то есть людей, которым сложнее всего найти работу без помощи государства. Новые принципы работы региональных карьерных центров обсудили на совещании под председательством министра Аскарбек Ертаев.

По итогам анализа рынка труда сформирована целевая категория численностью 93,5 тысячи человек, отметили в Минтруда. В неё вошли граждане с низким уровнем социального благополучия, люди без опыта работы или с перерывом в стаже более полугода, а также соискатели со школьным и техническим образованием.

При этом граждане с более устойчивыми позициями, имеющие высшее образование или недавний опыт работы исключены из списка, чтобы сосредоточить ресурсы на наиболее уязвимых.

Для этой группы выстраивается система индивидуального сопровождения как персональная работа с каждым соискателем, помощь на всех этапах и доведение до фактического трудоустройства с закреплением на рабочем месте. Параллельно внедрены цифровые инструменты контроля как карьерные центры видят всех участников приоритетной группы поимённо в режиме реального времени и могут отслеживать, какие меры поддержки получил каждый человек.

Однако текущие результаты остаются слабыми. Так, на сегодня мерами занятости охвачено лишь 39,8 тысячи человек что оставляет менее половины целевой группы. В связи с этим министр поручил регионам кардинально усилить адресную работу и обеспечить сопровождение каждого безработного до конкретного результата.