В Казахстане собрали 15,5 млн тонн зерна: уборка завершена на 70 % площадей

Казахстанские аграрии собрали 15,5 млн тонн зерна. На сегодня обработано 10,9 млн гектаров из 15,6 млн, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Это около 70% уборочной площади, передает BAQ.KZ.

Всего в этом году сельскохозяйственными культурами засеяно 24,2 млн гектаров. Из них 15,6 млн гектаров приходится на зерновые и зернобобовые культуры.

Параллельно идет уборка масличных культур. С 1,3 млн гектаров получили 1,3 млн тонн маслосемян. Собрано 2,6 млн тонн овощей, 1,9 млн тонн бахчевых культур и 1,8 млн тонн картофеля.

На уборочную кампанию аграриям выделили 401 тыс. тонн льготного дизельного топлива. В полях работают более 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и около 130 тыс. единиц другой техники.

На льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ уже направлено 664,4 млрд тенге.

Зерно активно поступает в хранилища. С начала нового урожая лицензированные хлебоприемные предприятия приняли 4,3 млн тонн зерна. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Общая емкость хранения зерна в стране составляет 30,5 млн тонн. Из них 13,1 млн тонн приходится на лицензированные хлебоприемные предприятия, еще 17,4 млн тонн на мощности самих сельхозпроизводителей. Сейчас лицензированные зернохранилища загружены примерно на 30%.

Одновременно регионы уже готовятся к посевной 2027 года. В семенной фонд засыпано 1,4 млн тонн семян, или 61% от потребности. Аграриям отгрузили 2 млн тонн минеральных удобрений.

Айдарбек Сапаров поручил регионам ежедневно контролировать уборку, не допускать задержек с хранением урожая и заранее формировать ресурсную базу на следующий сезон.