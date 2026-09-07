В Казахстане собрали 33,1 млн тонн кормов и сформировали резерв зерна на зиму

Казахстан заготовил 33,1 млн тонн кормов перед зимним стойловым периодом, закрыв около 80% годового плана. Дополнительный запас в 201,3 тыс. тонн зерна сформировала Продкорпорация на случай нехватки кормов в отдельных регионах, передает BAQ.KZ.

Основу запасов составляет сено. Его заготовили 25,3 млн тонн. Еще 2,5 млн тонн приходится на солому, 2,3 млн тонн на сенаж, 1,6 млн тонн на концентрированные корма и 1,4 млн тонн на силос.

Больше всего кормов подготовила Туркестанская область, 5,02 млн тонн. Далее идут Жамбылская область с 3,25 млн тонн и Алматинская с 3,11 млн тонн.

В Западно-Казахстанской области объем достиг 2,58 млн тонн, в Северо-Казахстанской 2,43 млн тонн.

Отдельный страховой запас сформирован через Продкорпорацию. В фуражном фонде находится 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости его направят сельхозпроизводителям для покрытия дефицита кормов зимой.

Кормозаготовка продолжается во всех регионах. Минсельхоз и акиматы следят за темпами работ и объемами резервов перед началом зимнего содержания скота.