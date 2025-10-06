В регионах Казахстана продолжается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2025 году составляет более 16 млн га. На сегодняшний день обмолочено 13,3 млн га или 83% посевов. Намолочено 20,8 млн тонн зерна, передает BAQ.KZ.

Кроме того, аграрии собрали 1,4 млн тонн масличных культур, 2,5 млн тонн картофеля при урожайности 228,2 ц/га и 3,5 млн тонн овощей при урожайности 307,2 ц/га.

Из овощных культур наиболее крупные показатели приходятся на капусту — 428,5 тыс. тонн (урожайность 324,1 ц/га), лук — 1 млн тонн (441 ц/га) и морковь — 355,2 тыс. тонн (287,9 ц/га).

В Минсельхозе отмечают, что уборочная кампания проходит организованно и в оптимальные агротехнические сроки.