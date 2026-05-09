В Казахстане собрали данные о более чем 700 тысячах ветеранов на портале «Вечная память»

В Казахстане на онлайн-портале «Мәңгілік жадымызда» («Вечная память»), созданном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрана обширная база данных о фронтовиках и их вкладе в Победу, передает BAQ.KZ.

По информации министра культуры и информации РК Аида Балаева, на сегодняшний день на сайте размещены сведения о 705 488 ветеранах. Среди них — 365 Героев Советского Союза, четыре дважды Героя и 19 кавалеров ордена Славы.

Также в рамках увековечения памяти участников войны принято решение присвоить имена более 500 ветеранов улицам и проспектам в разных регионах страны.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и популяризацию подвига казахстанцев, внесших вклад в Победу.