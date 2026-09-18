В Казахстане сохраняется положительная динамика цен на продукты

В Республике Казахстан за отчетную неделю снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров.

Как сообщает Бюро национальной статистики, по состоянию на 16 сентября 2026 года наибольшее снижение зафиксировано на лук, картофель и морковь.

Какие продукты подешевели

За неделю цена на лук снизилась на 5,1%, картофель – на 3%, морковь – на 2,4%, белокочанную капусту – на 2,3%.

Также подешевели яблоки – на 1,1%, сахар – на 0,7%, творог и куры – на 0,4%.

Цены на хлеб, рожки, говядину, баранину, части кур, молоко, сметану, подсолнечное и сливочное масло, соль и чай за неделю не изменились.

Где продукты подешевели больше

В региональном разрезе снижение общего уровня цен на социально значимые продовольственные товары отмечено в Жезказгане – на 0,3%, Семее – на 0,2%, Талдыкоргане – на 0,1%.

В Астане, Актобе, Атырау, Кокшетау, Конаеве, Уральске, Павлодаре, Петропавловске и Туркестане цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Сколько стоят овощи

Средняя цена на лук по республике составила 149 тенге за килограмм. Самая низкая цена зафиксирована в Павлодаре – 119 тенге.

Картофель в среднем по стране стоит 211 тенге за килограмм. Наиболее доступная цена также отмечена в Павлодаре – 135 тенге.

Средняя стоимость моркови составила 222 тенге за килограмм. Самая низкая цена зарегистрирована в Павлодаре – 140 тенге.

Также среднереспубликанская цена на помидоры сложилась на уровне 620 тенге за килограмм.

Наиболее доступные цены отмечены в Таразе – 378 тенге, и Атырау – 396 тенге за килограмм.

Важно отметить, что индекс цен на социально значимые продовольственные товары рассчитывается еженедельно. Наблюдение за ценами проводится во всех областных центрах, городах республиканского значения и столице.

Динамику изменения цен на социально значимые продовольственные товары можно посмотреть на сайте Бюро национальной статистики АСПИР РК, а также в информационно-аналитической системе «Талдау».

Напомним, что перечень социально значимых продовольственных товаров утвержден приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан. В него входят 31 наименование продуктов питания.