Министерство энергетики Казахстана планирует сохранить оптовую цену на сжиженный нефтяной газ на текущем уровне - 51 932 тенге за тонну - на второе полугодие 2025 года, передает BAQ.KZ.

Проект соответствующего приказа размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения и будет доступен до 24 июня 2025 года.

Напомним, что эта цена была установлена 1 февраля 2025 года и действует до 30 июня. До этого газ продавался оптом по 45 158 тенге за тонну, согласно приказу Минэнерго от 29 января № 46-н/қ.

Решение о сохранении цены направлено на стабилизацию внутреннего рынка и предотвращение резких скачков стоимости топлива, которое широко используется как в автотранспорте, так и в быту.