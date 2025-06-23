В Казахстане сохранят цену на сжиженный газ
Цена не изменится до декабря.
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
106Фото: testrite.com.ua
Министерство энергетики Казахстана планирует сохранить оптовую цену на сжиженный нефтяной газ на текущем уровне - 51 932 тенге за тонну - на второе полугодие 2025 года, передает BAQ.KZ.
Проект соответствующего приказа размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения и будет доступен до 24 июня 2025 года.
Напомним, что эта цена была установлена 1 февраля 2025 года и действует до 30 июня. До этого газ продавался оптом по 45 158 тенге за тонну, согласно приказу Минэнерго от 29 января № 46-н/қ.
Решение о сохранении цены направлено на стабилизацию внутреннего рынка и предотвращение резких скачков стоимости топлива, которое широко используется как в автотранспорте, так и в быту.
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