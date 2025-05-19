В Казахстане отмечается положительная динамика по снижению аварийности на загородных дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. За прошедший период 2025 года количество дорожно-транспортных происшествий на республиканских трассах снизилось на 8%, а число пострадавших сократилось почти на 30%.

Такого результата удалось добиться благодаря комплексным мерам, реализуемым Министерством внутренних дел РК в рамках программы повышения безопасности дорожного движения. Одной из ключевых и нестандартных инициатив стало внедрение временного сужения проезжей части на аварийно-опасных участках. Эта практика, успешно зарекомендовавшая себя в ряде зарубежных стран, теперь применяется и в Казахстане. Как показывают наблюдения, на суженных участках водители инстинктивно снижают скорость и становятся более внимательными.

На сегодняшний день такая мера уже реализована на 26 отрезках трасс республиканского значения. Среди них - направления Астана - Караганда, Астана – Павлодар, Алматы – Бишкек, Самара – Шымкент, Актобе – Астрахань и другие. На местах работают патрульные экипажи, которые не только следят за соблюдением ПДД, но и проводят разъяснительную работу с водителями. Полицейские напоминают о рисках переутомления, важности соблюдения скоростного режима и внимательности за рулём.