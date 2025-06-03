На заседании Правительства вице-министр финансов Даурен Кенбеил доложил о мерах, принимаемых для сокращения сроков госзакупок. Ранее на проведение конкурса и определение победителя закупок уходило порядка 2 месяцев, передает BAQ.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил положительную динамику в этом направлении.

"С начала года мы ведь значительно сократили сроки проведения конкурсов. Как мне доложили, сейчас конкурсы проходят в течение одной недели. Это действительно так?" - задался вопросом премьер.

Вице-министр сообщил, что в рамках нового законодательства сроки существенно снижены - до 10-5 дней.

"В соответствии с новым законом и по вашему поручению, мы сократили сроки в правилах. По рейтингово-балльной системе подрядчика выбирают за пять дней. По конкурсу подрядчик определяется за десять дней. Мы не только сократили сроки, но и оптимизировали процессы, а также внедряем автоматизацию", - доложил он.

Премьер-министр поручил продолжить работу по совершенствованию системы госзакупок.