В Казахстане сократят сроки обучения в вузах — Саясат Нурбек
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В Казахстане планируют сократить сроки обучения по ряду специальностей в высших учебных заведениях. Об этом 18 августа на брифинге в Правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам министра, отдельные образовательные программы уже переведены на сокращенный формат. В дальнейшем этот подход планируют расширить.
Почему решили сократить обучение
Саясат Нурбек отметил, что для некоторых специальностей стандартные четыре года обучения могут быть избыточными. За это время содержание образовательных программ и требования рынка труда успевают существенно измениться.
В связи с этим Министерство науки и высшего образования предложило внедрить в вузах сокращенные образовательные программы в формате прикладного бакалавриата.
Как будет работать новая система
Пилотный проект планируют реализовать совместно с высшими колледжами.
Студент сможет сначала получить прикладную специальность в колледже, освоив необходимые профессиональные навыки за сокращенный срок. После этого он сможет продолжить обучение в вузе по модульной системе и получить степень бакалавра, а затем при желании поступить в магистратуру.
Таким образом, образовательная траектория будет формироваться поэтапно и станет более гибкой.
Что изменится для студентов
Министр подчеркнул, что в дальнейшем сроки обучения в вузах будут сокращаться, а система высшего образования перейдет к новым форматам.
По его словам, в Казахстане планируется развивать гибридную модель обучения, которая позволит студентам более гибко выбирать образовательную траекторию и осваивать необходимые компетенции.
Необходимая нормативно-правовая база уже подготовлена, а пилотные проекты прошли апробацию.
«Сроки обучения будут сокращаться, появятся новые форматы. Система образования станет более гибкой и перейдет к гибридному формату обучения», – отметил Саясат Нурбек.
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