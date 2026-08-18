В Казахстане сократят сроки обучения в вузах — Саясат Нурбек

В Казахстане планируют сократить сроки обучения по ряду специальностей в высших учебных заведениях. Об этом 18 августа на брифинге в Правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, отдельные образовательные программы уже переведены на сокращенный формат. В дальнейшем этот подход планируют расширить.

Почему решили сократить обучение

Саясат Нурбек отметил, что для некоторых специальностей стандартные четыре года обучения могут быть избыточными. За это время содержание образовательных программ и требования рынка труда успевают существенно измениться.

В связи с этим Министерство науки и высшего образования предложило внедрить в вузах сокращенные образовательные программы в формате прикладного бакалавриата.

Как будет работать новая система

Пилотный проект планируют реализовать совместно с высшими колледжами.

Студент сможет сначала получить прикладную специальность в колледже, освоив необходимые профессиональные навыки за сокращенный срок. После этого он сможет продолжить обучение в вузе по модульной системе и получить степень бакалавра, а затем при желании поступить в магистратуру.

Таким образом, образовательная траектория будет формироваться поэтапно и станет более гибкой.

Что изменится для студентов

Министр подчеркнул, что в дальнейшем сроки обучения в вузах будут сокращаться, а система высшего образования перейдет к новым форматам.

По его словам, в Казахстане планируется развивать гибридную модель обучения, которая позволит студентам более гибко выбирать образовательную траекторию и осваивать необходимые компетенции.

Необходимая нормативно-правовая база уже подготовлена, а пилотные проекты прошли апробацию.