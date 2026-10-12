С флагом и большими надеждами: сборную Казахстана проводили на Азиатские Пара игры

В Астане торжественно проводили национальную паралимпийскую сборную Казахстана на V Азиатские Пара игры. Уже через несколько дней 150 спортсменов отправятся в Японию, где будут бороться за медали в 12 видах спорта, передает BAQ.KZ.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Соревнования состоятся с 18 по 24 октября в японской префектуре Аичи и ее столице Нагое.

Проводить сборную пришли министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, представители Национального паралимпийского комитета, ветераны спорта, тренеры, общественные деятели и почетные гости.

Главными героями церемонии, конечно, были сами спортсмены.

Обращаясь к команде, Ербол Мырзабосынов отметил, что подготовка к Играм шла весь сезон.

«Сегодня спортсменам нашей страны оказывается всесторонняя государственная поддержка, созданы все условия для их полноценной подготовки к соревнованиям. В этом году спортсмены по 12 видам спорта провели 23 учебно-тренировочных сбора и приняли участие в 22 международных турнирах. По итогам этих соревнований они завоевали 63 медали. Это результат упорного труда и системной подготовки наших спортсменов. Для достижения высоких результатов наряду с качественной подготовкой крайне важно обеспечить спортсменам необходимую социальную поддержку», – сказал министр.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

По его словам, в Казахстане законодательно закреплен статус сопровождающих для спортсменов с инвалидностью I группы.

На эти меры в 2025–2027 годах предусмотрено 1,5 млрд тенге. Вместе со сборной в Японию отправятся 38 сопровождающих.

Флаг доверили двум чемпионам

Один из самых торжественных моментов церемонии – передача Государственного флага Казахстана.

На открытии Игр его понесут Дастан Мукашбеков и Аяла Мереке.

Мукашбеков – бронзовый призер Паралимпиады в Париже и чемпион мира по пара легкой атлетике. Мереке – многократный призер чемпионатов мира по пара дзюдо.

Дастан Мукашбеков также произнес клятву от имени всей сборной.

«Для меня большая честь нести Государственный флаг Казахстана на Азиатских Пара играх. Я высоко ценю оказанное мне доверие и осознаю всю возложенную на меня ответственность. Приложу все свои силы, проявлю волю к победе и сделаю все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на Азиатских Пара играх», – сказал он.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Дастан Мукашбеков – бронзовый призёр Паралимпийских игр 2024 года в Париже в толкании ядра. В паралимпийскую сборную Казахстана он вошёл в 2019 году после успешных выступлений на международных турнирах. Для спортсмена Азиатские Пара игры станут ещё одним важным стартом на пути к его следующей большой цели – Паралимпиаде 2028 года.

Ранее Мукашбеков рассказывал BAQ.KZ, что пришёл в параспорт уже во взрослом возрасте, вдохновившись выступлением паралимпийской чемпионки Зульфии Габидуллиной. На своих первых Паралимпийских играх в Токио он занял шестое место, а спустя три года в Париже завоевал бронзу, которую сам назвал «как золото».

На Игры поедет и Женис

Еще один герой церемонии – новый маскот национальной паралимпийской сборной Казахстана.

Его зовут Женис.

Прообразом маскота стал каракал, или степная рысь, занесенный в Красную книгу Казахстана. На одной из лап у Жениса – спортивный протез.

Образ символизирует силу, стойкость и возможности человека независимо от обстоятельств.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

«Нельзя недооценивать никого»

Член сборной Казахстана по бочча Итиана Шингисханова признается: подготовка к Играм далась не сразу.

Поначалу было тяжело войти в рабочий ритм, но сейчас спортсменка уже полностью сосредоточена на соревнованиях.

«В конкурентах я вижу абсолютно всех участников, потому что искренне считаю: нельзя никого недооценивать. К тому же мои соперники очень опытные – у них за плечами по 20–30 лет опыта», – рассказала Шингисханова.

Для нее это будут уже вторые Азиатские Пара игры.

Впервые она выступила на них в 2023 году в Ханчжоу. Тот турнир, по словам спортсменки, оказался непростым, но дал ей очень важный опыт.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Бочча едет за результатом

На Азиатских Пара играх Казахстан в бочча представят пять спортсменов.

Старший тренер сборной Казбек Утепбергенов говорит, что команда прекрасно понимает уровень конкуренции.

«Мы знаем, куда едем, и знаем наших соперников. В Азии очень сильные спортсмены. Ожидания у нас большие, будем стараться изо всех сил. Сейчас в команде очень хорошая атмосфера», – отметил он.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Заключительный учебно-тренировочный сбор начался 1 октября и проходит в инклюзивном центре.

Но, как подчеркивает тренер, подготовка началась задолго до этого.

Команда выступала на международных стартах, турнирах серии Challenger, чемпионате мира и Кубке мира, который прошел в Казахстане. Именно результаты этих соревнований и рейтинговые баллы дали спортсменам право выступить на Азиатских Пара играх.

Для сборной Казахстана по бочча это будет второй такой турнир после дебюта в Ханчжоу.

150 спортсменов и 12 видов спорта

Всего Казахстан на V Азиатских Пара играх «Аичи – Нагоя 2026» представят 150 спортсменов.

Они выступят в 12 видах спорта: пара легкой атлетике, пара дзюдо, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука, пара пулевой стрельбе, пара велоспорте, волейболе сидя, пара таеквондо, пара плавании, пара пауэрлифтинге, бочча и теннисе на колясках.

Впереди – перелет, адаптация, тренировочные дни и главные старты сезона.

А пока – флаг в руках знаменосцев, напутствия тренеров и одна общая задача: достойно представить Казахстан в Японии.