С флагом и большими надеждами: сборную Казахстана проводили на Азиатские Пара игры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане торжественно проводили национальную паралимпийскую сборную Казахстана на V Азиатские Пара игры. Уже через несколько дней 150 спортсменов отправятся в Японию, где будут бороться за медали в 12 видах спорта, передает BAQ.KZ.
Соревнования состоятся с 18 по 24 октября в японской префектуре Аичи и ее столице Нагое.
Проводить сборную пришли министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, представители Национального паралимпийского комитета, ветераны спорта, тренеры, общественные деятели и почетные гости.
Главными героями церемонии, конечно, были сами спортсмены.
Обращаясь к команде, Ербол Мырзабосынов отметил, что подготовка к Играм шла весь сезон.
«Сегодня спортсменам нашей страны оказывается всесторонняя государственная поддержка, созданы все условия для их полноценной подготовки к соревнованиям. В этом году спортсмены по 12 видам спорта провели 23 учебно-тренировочных сбора и приняли участие в 22 международных турнирах.
По итогам этих соревнований они завоевали 63 медали. Это результат упорного труда и системной подготовки наших спортсменов. Для достижения высоких результатов наряду с качественной подготовкой крайне важно обеспечить спортсменам необходимую социальную поддержку», – сказал министр.
По его словам, в Казахстане законодательно закреплен статус сопровождающих для спортсменов с инвалидностью I группы.
На эти меры в 2025–2027 годах предусмотрено 1,5 млрд тенге. Вместе со сборной в Японию отправятся 38 сопровождающих.
Флаг доверили двум чемпионам
Один из самых торжественных моментов церемонии – передача Государственного флага Казахстана.
На открытии Игр его понесут Дастан Мукашбеков и Аяла Мереке.
Мукашбеков – бронзовый призер Паралимпиады в Париже и чемпион мира по пара легкой атлетике. Мереке – многократный призер чемпионатов мира по пара дзюдо.
Дастан Мукашбеков также произнес клятву от имени всей сборной.
«Для меня большая честь нести Государственный флаг Казахстана на Азиатских Пара играх. Я высоко ценю оказанное мне доверие и осознаю всю возложенную на меня ответственность. Приложу все свои силы, проявлю волю к победе и сделаю все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на Азиатских Пара играх», – сказал он.
Дастан Мукашбеков – бронзовый призёр Паралимпийских игр 2024 года в Париже в толкании ядра. В паралимпийскую сборную Казахстана он вошёл в 2019 году после успешных выступлений на международных турнирах. Для спортсмена Азиатские Пара игры станут ещё одним важным стартом на пути к его следующей большой цели – Паралимпиаде 2028 года.
Ранее Мукашбеков рассказывал BAQ.KZ, что пришёл в параспорт уже во взрослом возрасте, вдохновившись выступлением паралимпийской чемпионки Зульфии Габидуллиной. На своих первых Паралимпийских играх в Токио он занял шестое место, а спустя три года в Париже завоевал бронзу, которую сам назвал «как золото».
На Игры поедет и Женис
Еще один герой церемонии – новый маскот национальной паралимпийской сборной Казахстана.
Его зовут Женис.
Прообразом маскота стал каракал, или степная рысь, занесенный в Красную книгу Казахстана. На одной из лап у Жениса – спортивный протез.
Образ символизирует силу, стойкость и возможности человека независимо от обстоятельств.
«Нельзя недооценивать никого»
Член сборной Казахстана по бочча Итиана Шингисханова признается: подготовка к Играм далась не сразу.
Поначалу было тяжело войти в рабочий ритм, но сейчас спортсменка уже полностью сосредоточена на соревнованиях.
«В конкурентах я вижу абсолютно всех участников, потому что искренне считаю: нельзя никого недооценивать. К тому же мои соперники очень опытные – у них за плечами по 20–30 лет опыта», – рассказала Шингисханова.
Для нее это будут уже вторые Азиатские Пара игры.
Впервые она выступила на них в 2023 году в Ханчжоу. Тот турнир, по словам спортсменки, оказался непростым, но дал ей очень важный опыт.
Бочча едет за результатом
На Азиатских Пара играх Казахстан в бочча представят пять спортсменов.
Старший тренер сборной Казбек Утепбергенов говорит, что команда прекрасно понимает уровень конкуренции.
«Мы знаем, куда едем, и знаем наших соперников. В Азии очень сильные спортсмены. Ожидания у нас большие, будем стараться изо всех сил. Сейчас в команде очень хорошая атмосфера», – отметил он.
Заключительный учебно-тренировочный сбор начался 1 октября и проходит в инклюзивном центре.
Но, как подчеркивает тренер, подготовка началась задолго до этого.
Команда выступала на международных стартах, турнирах серии Challenger, чемпионате мира и Кубке мира, который прошел в Казахстане. Именно результаты этих соревнований и рейтинговые баллы дали спортсменам право выступить на Азиатских Пара играх.
Для сборной Казахстана по бочча это будет второй такой турнир после дебюта в Ханчжоу.
150 спортсменов и 12 видов спорта
Всего Казахстан на V Азиатских Пара играх «Аичи – Нагоя 2026» представят 150 спортсменов.
Они выступят в 12 видах спорта: пара легкой атлетике, пара дзюдо, пара настольном теннисе, пара стрельбе из лука, пара пулевой стрельбе, пара велоспорте, волейболе сидя, пара таеквондо, пара плавании, пара пауэрлифтинге, бочча и теннисе на колясках.
Впереди – перелет, адаптация, тренировочные дни и главные старты сезона.
А пока – флаг в руках знаменосцев, напутствия тренеров и одна общая задача: достойно представить Казахстан в Японии.
Самое читаемое
- Пожар произошел в в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- После концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте за медпомощью обратились восемь человек
- Организатора концерта Кайрата Нуртаса в Шымкенте поместили в изолятор временного содержания
- 293 домов отдыха функционируют в Карагандинской области
- В Шымкенте возбудили уголовное дело после давки на концерте Кайрата Нуртаса