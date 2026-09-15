От Т-34 до дронов: как сегодня служат казахстанские танкисты

Сегодня, 15 сентября, в Вооруженных силах Казахстана отмечается День танкиста. Профессиональный праздник объединяет военнослужащих и ветеранов, чья служба связана с бронетанковой техникой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Дата связана с событиями Великой Отечественной войны. 15 сентября 1942 года молодые трудящиеся Чимкентской железной дороги передали на фронт 46 танков Т-34 с надписью «Комсомольцы Казахстана». Средства на строительство танковой колонны собирала молодежь всей республики.

Сегодня танки сохраняют важную роль в общевойсковом бою, однако подходы к их применению меняются. На это влияют широкое использование беспилотников, высокоточного оружия и современных средств разведки.

Эффективность бронетехники теперь во многом зависит от взаимодействия с разведывательными, огневыми и маневренными средствами общевойсковой группировки.

Отдельное внимание уделяется подготовке экипажей. Военнослужащие отрабатывают слаженность действий, управление боевой машиной, стрельбу и выполнение задач в составе подразделений с учетом современных условий боя.

Подготовку офицеров для танковых подразделений ведет Военный институт Сухопутных войск в Алматы. Младшие специалисты проходят обучение в учебном центре Гвардейского гарнизона, где получают необходимые теоретические знания и практические навыки.

Обслуживание и капитальный ремонт бронетехники Вооруженных сил осуществляет АО «Семей Инжиниринг». Предприятие выполняет полный технический и технологический цикл капитального ремонта бронетехники, состоящей на вооружении армии.

Подготовка казахстанских танкистов сегодня сочетает опыт предыдущих поколений с новыми тактическими приемами и способами применения бронетехники. Основной акцент делается на действиях в условиях, где экипаж должен учитывать работу беспилотников, разведки и высокоточного оружия.