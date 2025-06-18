В Казахстане совместно с УЕФА планируется строительство футбольных академий
Строительство в больших городах.
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Строительство футбольных академий совместно с УЕФА планируется в Казахстане. Об этом министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, отвечая на вопрос корреспондента BAQ.KZ в кулуарах Мажилиса.
"В апреле президент УЕФА Александер Чеферин посетил Казахстан. Какие договорённости были достигнуты по итогам его визита?" - был задан вопрос министру.
Ербол Мырзабосынов ответил, что планируется строительство футбольных академий.
"Совместно с УЕФА у нас планируется строительство академии и не одной. Мы планируем строительство в двух больших городах. Но в большей степени, первая - в Талгарском районе", - сказал министр.
Он отметил, важность внедрения методик УЕФА и участие профильных специалистов в этом процессе.
Ранее министр также прокомментировал назначение Сакена Мусайбекова на должность генерального директора ХК "Барыса".
Напомним, в ходе визита президента УЕФА сообщалось, что организация готова укреплять партнёрство с Казахстаном.
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