Строительство футбольных академий совместно с УЕФА планируется в Казахстане. Об этом министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, отвечая на вопрос корреспондента BAQ.KZ в кулуарах Мажилиса.

"В апреле президент УЕФА Александер Чеферин посетил Казахстан. Какие договорённости были достигнуты по итогам его визита?" - был задан вопрос министру.

Ербол Мырзабосынов ответил, что планируется строительство футбольных академий.

"Совместно с УЕФА у нас планируется строительство академии и не одной. Мы планируем строительство в двух больших городах. Но в большей степени, первая - в Талгарском районе", - сказал министр.

Он отметил, важность внедрения методик УЕФА и участие профильных специалистов в этом процессе.

Ранее министр также прокомментировал назначение Сакена Мусайбекова на должность генерального директора ХК "Барыса".

Напомним, в ходе визита президента УЕФА сообщалось, что организация готова укреплять партнёрство с Казахстаном.