В Казахстане создадут Академию киберспорта
Инициатива станет одним из ключевых наследий международного мультиспортивного турнира “Игры Будущего
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В Казахстане планируют создать Академию развития киберспорта. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.
По словам чиновника, инициатива станет одним из ключевых наследий международного мультиспортивного турнира “Игры Будущего”, который состоится в Астане в 2026 году. Турнир пройдет в формате фиджитал - слияния классических видов спорта и цифровых дисциплин.
Он отметил, что интерес к киберспорту в мире продолжает расти. В Казахстане это направление активно развивается при поддержке Федерации киберспорта, действующей уже несколько лет. При этом подобные мероприятия обладают высоким коммерческим потенциалом, благодаря крупным призовым фондам и международной аудитории.
Как уточнил президент АО “Казспортинвест” Алибек Хасенов, общий бюджет и призовой фонд “Игр Будущего” составит 10 миллионов долларов. Средства будут распределены по 13 дисциплинам - в зависимости от популярности и статуса конкретных соревнований.
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