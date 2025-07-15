В Казахстане планируют создать Академию развития киберспорта. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По словам чиновника, инициатива станет одним из ключевых наследий международного мультиспортивного турнира “Игры Будущего”, который состоится в Астане в 2026 году. Турнир пройдет в формате фиджитал - слияния классических видов спорта и цифровых дисциплин.

Он отметил, что интерес к киберспорту в мире продолжает расти. В Казахстане это направление активно развивается при поддержке Федерации киберспорта, действующей уже несколько лет. При этом подобные мероприятия обладают высоким коммерческим потенциалом, благодаря крупным призовым фондам и международной аудитории.

Как уточнил президент АО “Казспортинвест” Алибек Хасенов, общий бюджет и призовой фонд “Игр Будущего” составит 10 миллионов долларов. Средства будут распределены по 13 дисциплинам - в зависимости от популярности и статуса конкретных соревнований.