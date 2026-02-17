Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, который предусматривает создание новых баз данных для выявления и предотвращения финансового мошенничества, передает BAQ.kz.

Изменения коснутся работы антифрод-центра Нацбанка, который станет ключевой площадкой по сбору и анализу информации о подозрительных операциях. В частности, в системе будут формироваться дополнительные базы данных, включающие сведения о транзакциях с признаками мошенничества, подозрительных кредитных заявках, а также телефонных номерах, с которых злоумышленники связывались с потенциальными жертвами.

Проект также предусматривает расширение состава участников антифрод-центра (единой системы для выявления и блокировки мошеннических транзакций в режиме реального времени). Это позволит подключить больше организаций к обмену информацией, включая платежные организации и операторов связи. Последние будут обязаны передавать данные о номерах, с которых фиксируются звонки с признаками мошенничества, а также формировать списки потенциальных пострадавших. Предполагается, что это позволит быстрее выявлять схемы обмана и предупреждать граждан о возможных рисках.

Кроме того, будет установлен порядок взаимодействия участников антифрод-центра при выявлении множественных кредитных заявок, которые часто используются мошенниками для оформления займов на чужое имя.

Проект размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 3 марта.