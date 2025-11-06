Сенаторы рассмотрели и одобрили поправки в законодательство по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Новый законопроект направлен на цифровизацию отрасли и усиление механизмов защиты прав авторов и правообладателей, с учётом международных стандартов, передаёт BAQ.KZ

Ключевым элементом реформы станет создание единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами. Через неё будет обеспечен прозрачный учёт использования произведений и справедливое распределение вознаграждений авторам, исполнителям и композиторам.

Документ также предусматривает:

- уточнение прав организаций эфирного и кабельного вещания на ретрансляцию и использование контента;

- обеспечение доступа людей с нарушениями зрения к произведениям в специальных форматах;

- введение ускоренного порядка экспертизы заявок на товарные знаки (10 дней — предварительная, до 3 месяцев — полная экспертиза);

- специализацию патентных поверенных по объектам промышленной собственности;

- возможность отказа в выдаче патента уже на стадии формальной экспертизы — для сокращения сроков и повышения качества решений.

Принятые нормы, по словам законодателей, должны повысить прозрачность работы в сфере интеллектуальной собственности и обеспечить авторам эффективную защиту их прав в условиях цифровой экономики.