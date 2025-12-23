Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК в рамках проекта нового Закона "О банках и банковской деятельности" предложило создать Единую службу финансового омбудсмана. Она станет ключевым институтом досудебного урегулирования споров между потребителями финансовых услуг и организациями на финансовом рынке, передаёт BAQ.KZ.

Потребитель сможет обратиться в службу в случае несогласия с ответом финансовой организации или его отсутствия в установленный срок. Решения омбудсмана будут обязательны для исполнения финансовыми организациями, при этом сохраняется право потребителя обратиться в суд.

Механизм охватывает споры:

между физическими лицами и банками, микрофинансовыми организациями, страховыми компаниями и брокерами;

по договорам банковских займов и микрокредитов, включая требования об изменении условий;

между страхователями и страховыми организациями, а также споры между страховыми компаниями.

Совет службы сможет назначать омбудсманов по отдельным направлениям финансовых услуг. Агентство будет контролировать деятельность службы, устанавливать требования к профессиональной деятельности омбудсманов и обеспечивать надзор за финансовыми организациями.

Введение досудебного порядка позволит снизить нагрузку на суды, повысить эффективность надзорной деятельности и сосредоточить ресурсы Агентства на развитии финансового рынка.

Предлагаемый механизм соответствует международной практике и строится на трехуровневой системе: первичное обращение в финансовую организацию, вторичное — к финансовому омбудсману и, при необходимости, последующее — в Агентство.