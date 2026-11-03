В Казахстане создадут единую цифровую библиотеку с искусственным интеллектом

В Казахстане планируют объединить фонды государственных библиотек на одной цифровой платформе. Она позволит искать книги в электронных каталогах разных библиотек и пользоваться их ресурсами независимо от места регистрации читателя. Вопрос создания Национальной цифровой библиотечной платформы обсудили на межведомственном совещании в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане.

Платформу планируют создать на базе Единой автоматизированной библиотечно-информационной системы. Она объединит электронные каталоги государственных библиотек независимо от их ведомственной принадлежности. Также рассматривается внедрение единого электронного читательского билета «Зерделі ұлт». Он даст доступ к ресурсам подключённых библиотек.

Отдельное внимание участники уделили применению искусственного интеллекта. Его планируют использовать для каталогизации книг, поиска изданий и формирования персональных рекомендаций читателям. По словам вице-министра культуры и информации Рустама Али, единая система должна расширить доступ граждан к библиотечным фондам и улучшить качество обслуживания.