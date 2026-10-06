Данные о субсидиях, животных и посевах объединят на платформе Digital Agro

В Казахстане планируют создать единую отраслевую платформу Digital Agro, которая объединит данные о господдержке аграриев, животноводстве, растениеводстве и земельных ресурсах. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент BAQ.KZ.

Платформа должна объединить функционал и данные действующих цифровых систем агропромышленного комплекса. Цифровизация АПК включена отдельным направлением в реализацию стратегии Digital Qazaqstan.

Всего предусмотрено шесть направлений. Среди них – единое цифровое окно государственных мер поддержки, прослеживаемость продукции в животноводстве и растениеводстве, цифровое управление земельными ресурсами и стимулирование фермеров к использованию современных технологий.

Одним из уже работающих инструментов стала государственная система субсидирования «Госагро». По данным министра, сегодня ею пользуются более 209 тыс. человек. Подача заявок через государственную систему бесплатна, тогда как ранее частная система взимала за эту услугу до 11 месячных расчетных показателей.

Для повышения прозрачности в «Госагро» предусмотрены электронная очередь, лист ожидания и форматно-логический контроль заявок.

«С целью повышения прозрачности и снижения коррупционных рисков в системе предусмотрены электронная очередь, лист ожидания и форматно-логический контроль. Для повышения ответственности заявителя внедрен механизм встречных обязательств», – сказал Сапаров.

Отдельное направление цифровизации касается прослеживаемости животных. По данным министра, в соответствующей системе учтено более 39,6 млн животных. Она позволяет вести учет поголовья на разных этапах, а племенные животные регистрируются в Республиканской системе животноводства. Для владельцев также работает мобильное приложение «Төрт түлік».

В растениеводстве создается информационная система прослеживаемости ИСПР. В ней предусмотрены цифровое планирование посевов, учет произведенной продукции и отдельных партий, контроль семенного материала и космический мониторинг.

В дальнейшем данные этих и других отраслевых систем планируется объединить на платформе Digital Agro.