  • Главная
  • Новости
  • В стране создадут единую цифровую систему экологических данных

В стране создадут единую цифровую систему экологических данных

Сегодня 2026, 09:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com Сегодня 2026, 09:55
Сегодня 2026, 09:55
144
Фото: Freepik.com

В Мажилисе предложили изменить систему экологических данных в Казахстане и перевести ее в единый цифровой формат. По мнению депутатов, действующая система остается слишком разрозненной: данные хранятся в разных базах, процессы дублируются, а часть экологической информации сложно оперативно отслеживать, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом во время обсуждения законопроекта по экологическим вопросам заявил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Едил Жанбыршин.

Как отметил депутат, действующий Экологический кодекс уже предусматривает Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Однако на практике система не стала полноценной единой платформой.

"В этой связи депутатами предлагается модернизировать функционал данной системы", - заявил Жанбыршин.

По его словам, законопроект предусматривает объединение экологических данных в единую цифровую систему. Национальный банк данных больше не будет работать только как интеграционная площадка - в него войдут основные кадастры и государственные реестры.

Экологическую отчетность хотят собрать в одной системе

Как пояснил депутат, сейчас предприятия и операторы вынуждены направлять отчеты сразу в несколько различных информационных систем. После принятия поправок вся информация должна будет передаваться через единый Национальный банк данных.

"Если ранее операторы представляли отчетность в различные внутренние системы, то теперь вся информация будет предоставляться через единый Национальный банк данных. Это конкретный шаг по сокращению бюрократических процедур и повышению эффективности цифровизации", - отметил Жанбыршин.

Мониторинг выбросов станет обязательным

Кроме того, законопроект предусматривает обязательное включение в систему данных автоматизированного мониторинга выбросов и отчетности по производственному экологическому контролю.

Ведение Национального банка данных также планируют официально закрепить за ведомственной организацией уполномоченного органа.

По словам депутата, это позволит сосредоточить реальные данные экологического мониторинга в одной системе и снизить риски сокрытия информации.

"Таким образом, реальные данные мониторинга будут сосредоточены в единой системе. Это исключит возможность сокрытия экологической отчетности, манипулирования данными и использования межведомственных разрывов", - подчеркнул Жанбыршин.

Ранее сообщалось, что государство усиливает контроль за отходами через цифровые технологии.

Самое читаемое

Наверх