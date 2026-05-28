В стране создадут единую цифровую систему экологических данных

В Мажилисе предложили изменить систему экологических данных в Казахстане и перевести ее в единый цифровой формат. По мнению депутатов, действующая система остается слишком разрозненной: данные хранятся в разных базах, процессы дублируются, а часть экологической информации сложно оперативно отслеживать, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом во время обсуждения законопроекта по экологическим вопросам заявил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Едил Жанбыршин.

Как отметил депутат, действующий Экологический кодекс уже предусматривает Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Однако на практике система не стала полноценной единой платформой.

"В этой связи депутатами предлагается модернизировать функционал данной системы", - заявил Жанбыршин.

По его словам, законопроект предусматривает объединение экологических данных в единую цифровую систему. Национальный банк данных больше не будет работать только как интеграционная площадка - в него войдут основные кадастры и государственные реестры.

Экологическую отчетность хотят собрать в одной системе