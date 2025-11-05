  • 5 Ноября, 12:39

В Казахстане создадут единый офис финансового омбудсмена

Сегодня, 11:46
АВТОР
gov.kz Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
79
Фото: gov.kz

В новом законопроекте о банках значительное внимание уделено защите прав потребителей, передаёт BAQ.KZ

Документ вводит риск-ориентированную систему поведенческого надзора и предусматривает создание единого офиса финансового омбудсмена.

"Мы закрепляем перечень недобросовестных практик - навязывание услуг, сокрытие реальной стоимости, распространение вводящей в заблуждение информации. Агентство сможет приостанавливать продажу таких продуктов", — подчеркнула председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Новый омбудсмен будет рассматривать споры по банковским, страховым и микрофинансовым услугам. Его решения станут обязательными для исполнения всеми финансовыми организациями. Это позволит обеспечить единый и независимый подход к рассмотрению жалоб граждан.

Законопроект вводит трёхуровневую систему досудебного урегулирования споров: сначала - рассмотрение жалобы в банке, затем - обращение к финансовому омбудсмену, и, при необходимости в Агентство.

"Мы создаём механизм, при котором интересы клиента будут защищены на всех уровнях. Это важный шаг к повышению доверия к финансовой системе", — отметила Мадина Абылкасымова.

