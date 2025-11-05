В Казахстане создадут единый офис финансового омбудсмена
Документ вводит риск-ориентированную систему поведенческого надзора и предусматривает создание единого офиса финансового омбудсмана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В новом законопроекте о банках значительное внимание уделено защите прав потребителей, передаёт BAQ.KZ
Документ вводит риск-ориентированную систему поведенческого надзора и предусматривает создание единого офиса финансового омбудсмена.
"Мы закрепляем перечень недобросовестных практик - навязывание услуг, сокрытие реальной стоимости, распространение вводящей в заблуждение информации. Агентство сможет приостанавливать продажу таких продуктов", — подчеркнула председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Новый омбудсмен будет рассматривать споры по банковским, страховым и микрофинансовым услугам. Его решения станут обязательными для исполнения всеми финансовыми организациями. Это позволит обеспечить единый и независимый подход к рассмотрению жалоб граждан.
Законопроект вводит трёхуровневую систему досудебного урегулирования споров: сначала - рассмотрение жалобы в банке, затем - обращение к финансовому омбудсмену, и, при необходимости в Агентство.
"Мы создаём механизм, при котором интересы клиента будут защищены на всех уровнях. Это важный шаг к повышению доверия к финансовой системе", — отметила Мадина Абылкасымова.
Самое читаемое
- В Шымкенте 6-летний мальчик погиб под колесами машины на пешеходном переходе
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Житель Мангистау умер от бешенства после укуса бездомной кошки
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- В КФФ прокомментировали смерть казахстанского футболиста